Fiorentina duramente contestata all'aeroporto di Palermo, solo la polizia ha evitato il contatto

I tifosi della Fiorentina contestano duramente la squadra, è successo ieri alle 19.30 all'aeroporto di Palermo

Come riporta La Nazione la sconfitta sul campo del Palermo non è stata presa a cuor leggero da tifosi viola al «Barbera». Una parte degli ultras viola arrivati in Sicilia ha criticato duramente la squadra (in particolare Sousa) all’aeroporto Punta Raisi, dove la squadra attorno alle 19.30 si è imbarcata per Firenze. Sessanta sostenitori si sono avvicinati ai giocatori: è stato necessario l’intervento della Polizia. Tutto tranquillo invece a Peretola, dove la Fiorentina è arrivata alle 21.15.