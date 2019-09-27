Presidente Palermo: "Non capisco perché la Fiorentina giochi in serie A e noi no. Avremmo più diritti..."

Il presidente del Palermo calcio, Dario Mirri, ha parlato a Italia 7 Gold accostando i rosanero alla Fiorentina. Ecco come: "Credo che il Palermo possa vincere qualsiasi categoria,basta che tutti sian...

Il presidente del Palermo calcio, Dario Mirri, ha parlato a Italia 7 Gold accostando i rosanero alla Fiorentina. Ecco come: "Credo che il Palermo possa vincere qualsiasi categoria,basta che tutti siano partecipi come lo sono stati in questi due mesi in cui la squadra è rinata io resto convinto se il Palermo non ha limiti. In serie A avremmo diritti televisivi pari alla Lazio, meglio della Fiorentina, non capisco perché queste squadre debbano essere li e noi no. Ricordiamoci che noi siamo stati l’unica squadra a vincere per tre volte consecutive a Torino".