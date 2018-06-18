La Fiorentina chiama il Palermo per La Gumina. Per l'attaccante servono 10 milioni

Mercato, si è sparsa nelle ultime ore la voce di un interesse – non confermato – dei viola per Antonino La Gumina. Il canterano rosanero è stato protagonista nella seconda parte della stagione del Palermo..

Mercato, si è sparsa nelle ultime ore la voce di un interesse – non confermato – dei viola per Antonino La Gumina. Il canterano rosanero è stato protagonista nella seconda parte della stagione del Palermo e questo ha di fatto attirato su di lui i riflettori di tante squadre, compresa la Fiorentina che potrebbe avere una corsia preferenziale, anche se qui non si parla con meno di 10 milioni in tasca.

A scriverlo è La Nazione