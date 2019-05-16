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Tanta sfortuna per Josip Ilicic che perde la sua terza finale di Coppa Italia

La Coppa Italia si conferma una competizione non positiva per Josip Ilicic. La partita di ieri dall'Atalanta contro la Lazio finita per 2-0 è la terza finale persa. In precedenza aveva perso in finale...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 09:22
Tanta sfortuna per Josip Ilicic che perde la sua terza finale di Coppa Italia -
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La Coppa Italia si conferma una competizione non positiva per Josip Ilicic. La partita di ieri dall'Atalanta contro la Lazio finita per 2-0 è la terza finale persa. In precedenza aveva perso in finale sia con la casacca del Palermo nel 2011 (3-1 Inter) che con la maglia della Fiorentina nel 2014 (3-1 Napoli).

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