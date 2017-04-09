L’Inter cade a Crotone e cede il passo al Milan che asfalta il Palermo. Tutti i risultati…

Vincono anche Roma, Udinese e Torino in attesa del posticipo tra Lazio e Napoli

In un pomeriggio che, almeno in apparenza, poteva sembrare piuttosto tranquillo le sorprese non mancano. La più clamorosa arriva da Crotone dove l’Inter, in piena corsa per l’Europa, crolla rovinosamente contro la squadra di Nicola che, in questo modo, riapre la corsa salvezza portandosi a soli tre punti dall’Empoli. La rete di D’Ambrosio nella ripresa non basta infatti ai nerazzurri per recuperare il doppio vantaggio dei calabresi firmato Falcinelli. Si ferma l’Inter e ad approfittarne è il Milan che, in vista del derby, passeggia (4-0) sulle macerie del Palermo grazie alle reti di Suso, Pasalic, Bacca e Deulofeu.

Tre punti agevoli anche per la Roma che sul campo del Bologna passa in scioltezza con un netto 3-0. Stesso risultato per l’Udinese che, in casa, supera un Genoa sempre più in crisi. Divertente anche la partita di Cagliari dove il Torino riesce ad uscire vittorioso grazie alle magie di Ljajic ed Acquah ed all’ennesimo gol di Belotti.

Gianmarco Biagioni