Cercasi attaccante: anche la Fiorentina in corsa per Nestorovski del Palermo

Il prezzo del cartellino del giocatore oscilla tra i 15 e i 20 milioni

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo pare che ilija Nestorovski, attaccante macedone attualmente sotto contratto con il Palermo, sia diventato l'oggetto del desiderio di diversi club europei. Per il classe '90, già autore di 10 gol in questa stagione, sembra infatti che si siano già mossi Siviglia, Atletico Madrid, Everton, Lazio e... Fiorentina.

Sembra infatti che anche Pantaleo Corvino stia seguendo da vicino l'operato dell'attaccante che, fra poche giornate, tenterà di migliorare il suo score personale proprio contro i viola. Stando ale indiscrezioni sembra che il prezzo del cartellino del giocatore si aggiri attorno ai 15-20 milioni di euro.