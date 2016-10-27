CI risiamo a Palermo, i rosanero perdono e De Zerbi rischia il posto, pronto Reja

La sconfitta in casa contro l'Udinese ha fatto precipitare la situazione del tecnico De Zerbi

Un’altra sconfitta per il Palermo, contro l’Udinese: situazione di classifica che diventa sempre più pesante, per le prossime ore si attendono le valutazioni di Zamparini. La posizione di De Zerbi è fortemente a rischio, non per colpe totalmente sue ma per una situazione complessiva che non lo ha portato a trasmettere alla squadra quanto avrebbe dovuto. Non si escludono decisioni immediate, pur dovendo il Palermo tornare in campo già lunedì nel posticipo contro il Cagliari. Probabili contatti con Reja che era già stato contattato prima dell’avvento di De Zerbi, ma poi Zamparini si era lasciato convincere sulla linea giovane. Ma ora De Zerbi già traballa, possibili novità nelle prossime ore.

Alfredopedulla.com