Corriere dello Sport, la Fiorentina pensa ad Aleesami del Palermo come terzino. Badelj puo restare

In attacco potrebbe davvero arrivare Simeone solo se il Genoa abbassa le pretese, in caso contrario Corvino vira su Zapata

Corvino, dopo aver portato a Firenze giovani rinforzi, ora punta ad altro. Paletta? Possibile. Servirà almeno un altro terzino, tipo Aleesami del Palermo, meglio ancora se due. Badelj resterà, sia per Pioli che per Corvino, basta che il nuovo procuratore non scateni la battaglia. Chiesa è intoccabile e resterà almeno per questa stagione.

In attacco dipende da Kalinic: se sarà cessione, allora il dg punterà su Zapata, a meno che il Genoa non tagli le richieste per Simeone, con Nestorovki o Grot come terzo. Per il gioco di Pioli, però, servono esterni come Sam Larsson: c’è il Porto, ma il calciatore ha fatto sapere che vuole la Fiorentina.

Corriere dello Sport