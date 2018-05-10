Tuttosport: la Fiorentina ha messo gli occhi su La Gumina del Palermo, la situazione...
L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato delle punte. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che Antonino La Gumina, giovane attaccante attualment...
L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato delle punte. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che Antonino La Gumina, giovane attaccante attualmente in forza al Palermo, sia finito nel mirino di molti club di Serie A...
Sulle colonne del quotidiano si parla di un forte interesse di Torino ed Atalanta, ai quali va aggiunta anche la Fiorentina. Il classe '96 ha un contratto in essere, la cui scadenza è fissata per il 30 giugno 2021, ma Pantaleo Corvino potrebbe decidere di investire in modo da strapparla ai rosanero ed all'agguerrita concorrenza.