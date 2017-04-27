Bucchioni: "Cognigni segue a Palermo la squadra, chiude con i rosanero per l'attaccante Nestorovski?"

La Fiorentina sta stringendo con Di Francesco per il nuovo tecnico" cosi Enzo Bucchioni che poi parla anche di mercato

Questo un pezzo dell'editoriale di Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, su Tuttomercatoweb.com, ecco le sue parole sulla Fiorentina:

"S’è messa un po’ più avanti per la panchina la Fiorentina che sta stringendo per Di Francesco. Ci sarà un rinnovamento profondo, Kalinic probabilmente seguirà Sousa, servirà un nuovo attaccante. Radio-Viola dice che domenica a Palermo eccezionalmente ci sarà anche il presidente Cognigni che quasi mai segue la squadra. Non è che andrà in Sicilia per chiudere l’affare Nestorovski, un giocatore che piace molto a Corvino e di sicuro anche a Di Francesco?