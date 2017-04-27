Bucchioni: "Cognigni segue a Palermo la squadra, chiude con i rosanero per l'attaccante Nestorovski?"
La Fiorentina sta stringendo con Di Francesco per il nuovo tecnico" cosi Enzo Bucchioni che poi parla anche di mercato
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2017 01:34
Questo un pezzo dell'editoriale di Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, su Tuttomercatoweb.com, ecco le sue parole sulla Fiorentina:
"S’è messa un po’ più avanti per la panchina la Fiorentina che sta stringendo per Di Francesco. Ci sarà un rinnovamento profondo, Kalinic probabilmente seguirà Sousa, servirà un nuovo attaccante. Radio-Viola dice che domenica a Palermo eccezionalmente ci sarà anche il presidente Cognigni che quasi mai segue la squadra. Non è che andrà in Sicilia per chiudere l’affare Nestorovski, un giocatore che piace molto a Corvino e di sicuro anche a Di Francesco?