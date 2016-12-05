Giornale di Sicilia: ieri Giacomelli ha defraudato il Palermo
"Defraudati!": così titola Il Giornale di Sicilia relativamente alla gara di ieri sera. Il perché? Secondo il quotidiano l'arbitro Giacomelli avrebbe compromesso la gara dei rosanero, per il fatto di...
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2016 14:50
"Defraudati!": così titola Il Giornale di Sicilia relativamente alla gara di ieri sera. Il perché? Secondo il quotidiano l'arbitro Giacomelli avrebbe compromesso la gara dei rosanero, per il fatto di non aver espulso Tomovic al 6', aver fischiato un rigore alla viola per un fallo di mano dubbio ed aver convalidato la rete allo scadere di Babacar, viziata secondo il quotidiano da un fallo precedente di Kalinic. Nessuna menzione, stranamente, dei due gol dubbi annullati alla Fiorentina.