Notte senza dormire per la Fiorentina a Palermo, colpa delle Harley Davidson!

Sembra una barzelletta ma è tutto vero. I giocatori della Fiorentina svegli per tutta la notte. La motivazione è bizzarra ma dannatamente reale...

La notte prima della partita tra Palermo e Fiorentina i giocatori viola sono stati vittima di una vera e propria disavventura, infatti nello stesso albergo che ospitava la squadra viola c'era anche il raduno nazionale delle Harley Davidson, tenutosi proprio a Palermo dal 28 al 30 Aprile. Per via di questo raduno e di centinaia di motociclisti presenti nell'albergo i giocatori della Fiorentina hanno vissuto una notte in bianco a causa del gran rumore prodotto delle motociclette per tutta la notte. L'albergo in questione è il "Foro Italico Hotel" e ha avuto questa sfortunata coincidenza che ha finito per penalizzare la Fiorentina al Renzo Barbera.

Flavio Ognissanti