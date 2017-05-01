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Notte senza dormire per la Fiorentina a Palermo, colpa delle Harley Davidson!

Sembra una barzelletta ma è tutto vero. I giocatori della Fiorentina svegli per tutta la notte. La motivazione è bizzarra ma dannatamente reale...

A cura di Flavio Ognissanti
01 maggio 2017 17:06
Notte senza dormire per la Fiorentina a Palermo, colpa delle Harley Davidson! -
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La notte prima della partita tra Palermo e Fiorentina i giocatori viola sono stati vittima di una vera e propria disavventura, infatti nello stesso albergo che ospitava la squadra viola c'era anche il raduno nazionale delle Harley Davidson, tenutosi proprio a Palermo dal 28 al 30 Aprile. Per via di questo raduno e di centinaia di motociclisti presenti nell'albergo i giocatori della Fiorentina hanno vissuto una notte in bianco a causa del gran rumore prodotto delle motociclette per tutta la notte. L'albergo in questione è il "Foro Italico Hotel" e ha avuto questa sfortunata coincidenza che ha finito per penalizzare la Fiorentina al Renzo Barbera.

 

Flavio Ognissanti

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