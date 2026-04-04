Il Sassuolo fa un regalo alla Fiorentina: i sardi rimangono ad una sola lunghezza dai viola

Il Sassuolo vince una grande gara coi sardi nel primo match pasquale di questo turno

Il Sassuolo di Fabio Grosso vince la prima gara di questo turno pasquale battendo il Cagliari in casa per 2-1, lasciando i sardi ad una sola lunghezza dai viola in attesa del match delle 18 a Verona contro gli scaligeri. Una vittoria coi veneti darebbe il sorpasso sui sardi e metterebbe più tranquillità ai gigliati. A Reggio Emilia partono forte gli ospiti con Adopo fermato da Muric e poi con la doppia occasione per Esposito. Lo stesso ex Inter porta avanti i sardi su rigore.

In chiusura di tempo e in avvio di ripresa, il Sassuolo reagisce con i tentativi di Berardi e Laurientè fino al pari di Garcia al minuto 50. Gol annullato a Lipani per fuorigioco e poi arriva la prodezza di Pinamonti che dà la vittoria ai neroverdi.