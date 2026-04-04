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Il Sassuolo fa un regalo alla Fiorentina: i sardi rimangono ad una sola lunghezza dai viola

Il Sassuolo vince una grande gara coi sardi nel primo match pasquale di questo turno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2026 17:03
Il Sassuolo fa un regalo alla Fiorentina: i sardi rimangono ad una sola lunghezza dai viola -
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Sassuolo Cagliari
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Il Sassuolo di Fabio Grosso vince la prima gara di questo turno pasquale battendo il Cagliari in casa per 2-1, lasciando i sardi ad una sola lunghezza dai viola in attesa del match delle 18 a Verona contro gli scaligeri. Una vittoria coi veneti darebbe il sorpasso sui sardi e metterebbe più tranquillità ai gigliati. A Reggio Emilia partono forte gli ospiti con Adopo fermato da Muric e poi con la doppia occasione per Esposito. Lo stesso ex Inter porta avanti i sardi su rigore.

In chiusura di tempo e in avvio di ripresa, il Sassuolo reagisce con i tentativi di Berardi e Laurientè fino al pari di Garcia al minuto 50. Gol annullato a Lipani per fuorigioco e poi arriva la prodezza di Pinamonti che dà la vittoria ai neroverdi.

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