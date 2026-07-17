Fiorentina scatenata, “telenovela” finita, Oulaï è il sesto colpo! Qualità nello stretto e recupero palla

Oulaï è un centrocampista che sa fare filtro quindi sarà prezioso nel 4-3-3 di Grosso. Il "punto debole"? A volte corre qualche rischio di troppo...

Fiorentina scatenata, “telenovela” finita, Christ Inao Oulaï è il sesto acquisto! Il ds Fabio Paratici ha piazzato un altro colpo di spessore poiché il centrocampista che si è messo in mostra con la Costa d’Avorio al Mondiale, attirando l’interesse di diversi club, ha tutte le qualità per diventare un crack nel suo ruolo. La Fiorentina l'ha acquistato dal Trabzonspor per 25 milioni di euro più 4 di bonus e 10% sulla futura rivendita.

Oulaï si va a prendere l’ultimo slot da extracomunitario presente nella rosa gigliata, il primo è stato occupato da Viery, difensore brasiliano arrivato dal Gremio. Il talento ivoriano è partito da Istanbul e arriverà all'1.30 di questa notte all'aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna. Una volta atterrato, raggiungerà Firenze, così da iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in maglia viola.

Il classe 2006, che ha nel destro il suo piede preferito, è un centrocampista dotato di una brillante tecnica, è intelligente, ha qualità nel gioco nello stretto ed in particolare è prezioso nel recuperare i palloni, sa fare filtro, spesso infatti copre in orizzontale tutto il campo. Tra i suoi “punti deboli” c’è il rischio, non è inusuale vederlo fare delle scelte complicate a livello di giocata, che ovviamente, non sempre vanno a buon fine e ciò dunque potrebbe spalancare il campo agli avversari. Un “azzardo”, magari dettato anche dalla sua giovane età, che va limato.

Inao Oulaï nell’ultima stagione, la 2025/26, con la maglia del Trabzonspor ha collezionato 2 gol e 4 assist in 28 presenze (tra Trendyol Süper Lig e Türkiye Kupasi). 45 i dribbling riusciti, 41 i passaggi chiave, 53 i contrasti e 24 gli intercetti. 4 le assistenze, ben al di sopra di 2.38 xA (assist previsti). Medesima cosa per le partecipazioni al gol che sono state 6, dunque più di 3.45 xGI (partecipazioni a gol previste).

La Fiorentina con l’acquisto di Oulaï va ad inserire ulteriori caratteristiche in mezzo al campo, ma ora, qualcuno, a titolo definitivo o meno, dovrà salutare per lasciare spazio ai nuovi innesti.