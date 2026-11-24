Vanoli disastroso, le sue dichiarazioni sono inaccettabili. Parla come se non avesse colpe

Attacca la squadra e si tira fuori, poi parla di rinunciare alla qualità, ma in favore di chi?

Ieri la Fiorentina ha perso 3-0 al Brianteo contro il Monza, in una partita che definire deludente significa voler bene a Vanoli e ai suoi calciatori.

Doveva essere la gara della svolta: dopo un calendario complicato da cui eri comunque uscito con qualche punticino in saccoccia, arrivava finalmente un avversario più abbordabile. Era l'occasione per cambiare marcia e portare a casa non solo i tre punti, ma anche autorevolezza, una prestazione convincente e un po' di bel gioco. Niente di tutto questo.

La Fiorentina dura venticinque minuti, senza peraltro creare granché,poi basta una ripartenza del Monza per far piombare i brianzoli davanti all'area viola e non farli uscire più di lì. I ragazzi di Vanoli non vincono un contrasto (in realtà non provano nemmeno a farlo), faticano a recuperare palla e, quando ci riescono, non sanno ripartire. Così nasce l'1-0 del Monza. Da lì in poi, notte fonda.

Delle responsabilità, per forza di cose, deve averle anche Paolo Vanoli. Il tecnico è a Firenze da due mesi e non ha ancora corretto un solo difetto strutturale di questa squadra: la fase difensiva resta fragile, manca un assetto funzionante e si fatica a capire quali siano l'identità e il calcio che vuole trasmettere. Un vero e proprio disastro.

Ma ciò che risulta davvero inaccettabile sono le dichiarazioni del post-partita. Ai microfoni di Sky, DAZN e in sala stampa ha esordito così: «Questa squadra deve avere un po' di umiltà, come quella che ha il loro allenatore». Per Vanoli, dunque, il primo problema è la mancanza di umiltà dei calciatori; la stessa umiltà che invece rivendica per sé.

Già qui ci sono due errori enormi: attaccare il gruppo e tirarsene fuori, come se le colpe fossero tutte dei giocatori e lui fosse invece sulla strada giusta. C'è un errore di sostanza in primis: checché ne dica, Vanoli ha responsabilità evidenti. Non è affatto esente da colpe; anzi, forse ne ha perfino più della squadra.

Poi c'è un grave errore comunicativo. Ascoltando con attenzione i grandi allenatori, si nota che usano sempre il «noi» quando muovono una critica: è raro trovare un tecnico che accusa il proprio spogliatoio chiamandosi fuori. Non si fa così. Senza contare che si potrebbe facilmente obiettare come una persona davvero umile non prenda il microfono per dire: «Imparassero cos'è l'umiltà da me».

Nel resto della conferenza arrivano altre frasi confusionarie, caotiche e piuttosto desolanti. Come quando dichiara: «Da adesso dovremo rinunciare alla qualità, è il momento di fare delle scelte». A parte il fatto che finora non si è mai vista una Fiorentina spregiudicata — in nome dell'equilibrio, a centrocampo ha sempre giocato almeno uno tra Brescianini e Ndour, spesso entrambi — resta una domanda di fondo: che dichiarazione è? Rinunciare alla qualità per vincere?

Nel 2026 è abbastanza triste sentire l'allenatore del Frosinone, una squadra che sulla carta dovrebbe salvarsi a calci e gomitate, dire «la nostra identità è giocare in avanti con tutti e non ci rinunciamo», e allo stesso tempo ascoltare certe parole dal tecnico della Fiorentina. Ma poi, rinunciare alla qualità per mettere chi? Chi sarebbero gli uomini di sostanza? Brescianini, che è una mezzala offensiva?

Come se non bastasse, ecco anche la perla del pugno duro, durissimo: «Andiamo in ritiro, ma da giovedì». Giustamente si annuncia il ritiro come una sorta di punizione, ma prima si concedono due giorni liberi alla squadra.

Ieri Vanoli è stato un disastro: gattino in campo e tigre in conferenza stampa. Per le prossime volte, forse, sarebbe meglio invertire la rotta e iniziare a far parlare il campo.