"Vanoli? Il vero responsabile è il 'direttore solista': un luccicante perdente di successo"

Luca Speciale mette nel mirino non soltanto Vanoli e la sua squadra senz'anima, ma soprattutto chi ha deciso di richiamarlo

La sconfitta di Monza continua a suscitare rabbia e indignazione nell'ambiente viola. Il 3-0 incassato dalla Fiorentina è l'ennesima fotografia di una squadra fragile, incapace di reagire e sempre più lontana da qualsiasi ambizione.

Tra i commenti più duri c'è quello di Luca Speciale, che sui social ha pubblicato una vera e propria requisitoria contro la squadra e soprattutto contro la dirigenza.

"Una partita da chiudere già nella prima mezz'ora, davanti ad un avversario intimorito, persa invece 3-0. Una sconfitta gravissima e allarmante. Davanti fraseggio e possesso sono lenti e sterili mentre dietro basta tirare e poi ci si deprime facile. Decine di milioni spesi per costruire la peggiore difesa della serie A ed una squadra senz'anima adatta solo a mietere allenatori. I più punteranno ancora il dito su Vanoli (perché ha i suoi limiti ma anche perché è più comodo), io su chi lo ha richiamato, perché per me il primo responsabile di questa tragicommedia viola è sempre la star principale, ovvero il “direttore solista”: un luccicante perdente di successo".

La critica più feroce arriva proprio nel finale. Speciale sposta infatti le responsabilità su chi ha deciso il ritorno di Vanoli e, soprattutto, sulla figura dirigenziale che considera il vero responsabile di questo disastro, ovvero il DS Fabio Paratici.