Fiorentina-Roma, l'incrocio con più pareggi nella storia della Serie A

La storia parla di grande equilibrio ma anche che al Franchi i viola comandano. Ogni incrocio con i giallorossi è una battaglia

Fiorentina e Roma è un match che va oltre il semplice risultato: è orgoglio, storia, emozione. Due club con identità forti, tifoserie appassionate, che quando si incontrano si ritrovano spesso di fronte ad un’arena dove il passato fa da spettatore attivo.

In totale, dal punto di vista dei precedenti in campionato, Roma e Fiorentina si sono affrontate 169 volte. Il bilancio è favorevole ai giallorossi: 58 vittorie per la Roma, 50 per la Fiorentina, e 61 pareggi.

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze i dati sono più incoraggianti per i viola: su 84 partite, Fiorentina ha vinto 35 volte, la Roma 17, con 32 pareggi; i viola hanno segnato 121 gol, i giallorossi 86.

Uno dei dati più curiosi è sicuramente quello che Fiorentina-Roma è la partita con più pareggi nella storia della Serie A.