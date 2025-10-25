Piccoli sotto il peso di 25 milioni. Firenze scettica per un bomber che non decolla

Roberto Piccoli doveva essere uno dei simboli del nuovo corso della Fiorentina. Comprato per 25 milioni di euro dal Cagliari, l’attaccante bergamasco era stato accolto a Firenze con grandi aspettative, ma il suo impatto finora è stato ben al di sotto delle attese.

Nelle poche occasioni avute, Piccoli si è mostrato impreciso e poco incisivo sotto porta, lontano parente del giocatore brillante e determinato ammirato lo scorso anno in maglia rossoblù. All’attivo per lui infatti un solo gol siglato in Conference. La sensazione è che non si sia ancora ambientato del tutto in una piazza esigente come Firenze, dove il giudizio dei tifosi inizia a farsi severo. Anche domani, nella sfida contro il Bologna, il numero 91 viola dovrebbe partire dalla panchina. Con il probabile rientro dal primo minuto della coppia Kean-Gudmundsson, per Piccoli ci sarà eventualmente spazio solo a gara in corso. La speranza di Pioli e di tutta la tifoseria è che una scintilla possa finalmente accendere il suo talento e permettergli di entrare nel cuore di Firenze, per ora fredda e scettica sulle sue reali qualità.