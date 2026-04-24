Alla scoperta di Luis Balbo: una speranza sbocciata in mezzo ad una stagione da dimenticare

Focus sul terzino venezuelano classe 2006 che sta ritagliando il suo spazio in prima squadra in una stagione molto negativa della Fiorentina

Durante la sfida tra Lecce e Fiorentina, l’infortunio di Robin Gosens ha costretto mister Paolo Vanoli a puntare sul giovane Luis Balbo, promettente terzino proveniente dalla Primavera viola. Per il ragazzo venezuelano si è trattata di un’occasione importante, considerando che aveva già avuto modo di affacciarsi in prima squadra nelle ultime settimane sotto la guida di Paolo Vanoli.

Nato il 28 marzo 2006 a Puerto Ordaz, in Venezuela, Luis Balbo è cresciuto calcisticamente in Portogallo, passando per i settori giovanili di Porto e Famalicão, prima di essere acquistato dalla Fiorentina nel gennaio 2024.

Con la maglia viola si è messo in luce vincendo una Coppa Italia Primavera e raggiungendo la finale del campionato di categoria, poi persa contro l’Inter. Nella stagione in corso ha esordito tra i “grandi”, collezionando anche le prime due presenze con la nazionale maggiore venezuelana nelle amichevoli contro Australia e Trinidad e Tobago.

Nonostante il cognome, Balbo non ha alcun legame di parentela con Abel Balbo, noto per la sua carriera in Italia con club come Udinese, Roma, Parma e Fiorentina.

Terzino sinistro capace di giocare anche più avanzato, Balbo ha già totalizzato diverse presenze con la Fiorentina, comprese alcune in Conference League. Il suo debutto assoluto risale al 27 gennaio 2026, quando è stato schierato titolare contro il Como negli ottavi di Coppa Italia, restando in campo per 66 minuti.

In Serie A ha trovato spazio soprattutto nelle ultime settimane, subentrando contro Verona e Lazio, fino all’ingresso forzato proprio nella gara del Via del Mare, arrivato in seguito all’infortunio di Gosens. E nel match contro la Lazio in particolare, Luis ha impattato bene nella partita risultando provvidenziale in un paio di chiusure difensive.

Complice l'indisponibilità di Parisi e Fortini e col possibile forfait di Gosens, il giovane venezuelano si candida per giocare dal primo minuto contro il Sassuolo.

Sarebbe la prima da titolare per questo ragazzo lanciato da Vanoli che rappresenta una delle poche buone notizie della Fiorentina in una stagione da dimenticare.

La speranza è di aver trovato un ragazzo di prospettiva che può rappresentare un'alternativa anche per la squadra del futuro. La realtà è che il feeling tra la prima squadra e il settore giovanile continua a produrre ragazzi in grado di calcare il terreno dell'Artemio Franchi. Il fatto che si riesca a trovare una possibilità anche in stagioni funeste certifica il buon lavoro svolto dal comparto del settore giovanile che nelle ultime stagioni ha concesso alla prima squadra ragazzi promettenti come Martinelli, Comuzzo, Fortini, Kayode e adesso con l'impatto positivo di Luis Balbo.