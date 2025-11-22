Gosens, che succede? L'inizio di stagione preoccupa

L'esterno tedesco sembra essersi smarrito in campo e proseguono i guai fisici

di Nicolas Gesmini

Doveva essere una delle certezze della Fiorentina Robin Gosens, una sicurezza sul binario di sinistra, che però sembra aver deragliato come tutta la squadra in quello che è il peggior avvio nella storia della Fiorentina. Il tedesco in questo inizio di stagione è sembrato un lontano ricordo di quello visto nello scorso anno, per non parlare della versione mostrata con l'Atalanta di Gasperini. Se è vero che tutto ciò è per buona parte dovuto alle prestazioni dell'intera squadra, è vero anche che è proprio da uno dei giocatori con più esperienza e numeri in rosa che si dovrebbe vedere un tentativo di reazione che fin qui non è arrivato, anzi, il tedesco sembra essere finito in quel vortice di negatività che ha risucchiato la squadra negli ultimi mesi.

Come se non bastasse è sopraggiunto anche l'infortunio nelle scorse settimane, gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un infortunio fastidioso che, se pur non gravissimo, non dà certezze sui tempi di recupero e lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite, inoltre è fuori dai convocati oggi contro la Juve, al rientro dalla sosta. Nel frattempo ha trovato spazio il giovane Fortini al suo posto, scalzando Parisi e convincendo sia Pioli che Vanoli, il quale lo ha schierato contro il Genoa e sembra orientato a confermarlo contro la Juventus dopo le ultime buone prestazioni.

Occhio quindi a come si presenterà al suo rientro in campo perché il posto da titolare, forse, non è più così scontato come lo era prima. Se Robin invece dovesse tornare a scagliare le frecce dal suo arco, come tutti si augurano, allora la Fiorentina avrebbe finalmente su quella fascia, insieme a Fortini, il mix perfetto tra esperienza e prospettiva.

Questo articolo è stato realizzato nell’ambito del corso di Giornalismo Calcistico ed Uffici Stampa organizzato dall’Élite Football Center.