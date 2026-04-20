Farioli è a un passo dallo scudetto in Portogallo: solo 8 punti lo separano dalla vittoria del campionato

Lo scorso anno è andato vicino al miracolo con l’Ajax, quest’anno può riuscirci con il suo Porto che non vince il campionato da 4 anni

Ieri sera il Porto di Farioli ha fatto un importante passo verso la vittoria dello scudetto. Non tanto per aver battuto 2-0 il Tondela quanto più per lo Sporting Lisbona che ha perso nel pomeriggio con il Benfica.

Farioli adesso è a un passo dalla vittoria del campionato. Infatti a 4 giornate dalla fine a 7 punti di vantaggio sul Benfica 2º e 8 sullo Sporting 3º (che però ha una giornata in meno). Numeri alla mano sono 8 i punti che separano il Porto dalla vittoria dello scudetto.

Ed il calendario aiuta il Porto che dovrà giocare con l’ultima in classifica e altre 2 squadre in lotta per la retrocessione. Inoltre deve giocarsi la semifinale di ritorno di coppa di Portogallo cercando di ribaltare lo Sporting, in una partita che è una sorta di finale anticipata.

Adesso tocca a lui scacciare i fantasmi dello scorso anno quando si fece clamorosamente rimontare dal Feyenoord a poche giornate dalla fine. Anche sé quella stagione fu in realtà un miracolo suo e del suo Ajax. L’anno prima infatti gli Olandesi erano arrivati a 35 punti dalla vetta, quest’anno sono già a 23. Con lui chiusero 2º a -1 ad un passo da un impresa sportiva