Harrison è in crescita e il riscatto è fissato a soli 7 milioni. Ma in Premier guadagna 3 milioni l'anno

Jack Harrison è in crescita e sta diventando una sicurezza per questa Fiorentina, il riscatto è fissato a soli 7 milioni ma l'ingaggio è alto

Nelle ultime settimane molti tifosi e addetti ai lavori viola hanno potuto apprezzare la crescita di Jack Harrison. L'esterno arrivato a gennaio dal Leeds dopo una partenza sottotono e deludente adesso sta crescendo come prestazioni e numeri. Nelle ultime 3 partite di Serie A ha messo a referto 1 gol e 2 assist. Praticamente gli ultimi 7 punti portano la sua firma visto che ha messo lo zampino in tutti e 3 i gol segnati dalla Fiorentina in queste partite.

Fino a poco fa sembrava scontato che la decisione di Paratici e soci sarebbe stata quella di non riscattarlo. Ma come è normale che sia la crescita delle ultime settimane apre uno spiraglio sulla sua permanenza. Infondo è difficile trovare a 7 milioni, la cifra pattuita per il riscatto, un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce e garantire continuità e affidabilità.

Il nodo però può essere quello dell'ingaggio visto che Harrison ha uno stipendio con il Leeds di 3 milioni netti l'anno. Una cifra che la Fiorentina certamente non può garantire visto che queste cifre le guadagnano i top come De Gea. Quando Jack ha firmato con il club sicuramente è stato trovato un accordo per spalmare l'ingaggio su più stagioni, ma resta comunque un nodo da sciogliere