La Fiorentina per fare la storia: solo 2 italiane hanno rimontato 3 gol. Le inglesi hanno subito 4 rimonte

Solo Parma e Roma hanno ribaltato 3 gol di scarto. In Conference ci è riuscito solo l'Olympiakos che poi ha vinto la coppa con la Fiorentina

La Fiorentina questa sera giocherà contro il Crystal Palace per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. I ragazzi di Vanoli sono chiamati a fare un impresa storica, rimontare il 3-0 subito all'andata a Londra. Farlo vorrebbe dire entrare veramente nella storia del calcio italiano ed europeo. Le squadre italiane infatti che sono riuscite a passare il turno dopo aver perso la gara di andata per 3-0 sono solo due: il Parma e la Roma.

Il Parma in coppa UEFA nel 1994/95 che dopo aver perso l'andata con l'Halmstad per 0-3 ha vinto al Tardini per 4-0. La Roma nel 2017/18 in Champions League che con Di Francesco in panchina ha rimontato il 4-1 subito Camp Nou vincendo all'Olimpico 3-0 grazie alla regola dei gol in trasferta. Poi c'è l'Inter che vinse 4-1 a San Siro dopo aver perso 3-0 a White hart lane ma venne eliminato ai supplementari per via dei gol in trasferta. La buona notizia per la Fiorentina è che tutte le rimonte sono avvenute in casa.

Le inglesi invece sono state rimontate 4 volte nella loro storia dopo aver vinto la gara di andata con 3 gol di scarto: Manchester United, Derby County, Ipswich Town e QPR. Nel 1963/64 il Man United vinse 1-4 ad Old Trafford e poi perse 5-0 in Portogallo con il Lisbona. Nel 77 il Derby County vinse 1-4 e poi perse 5-1 al Bernabeu nel ritorno. Nel 76//77 e 77/78 QPR e Ipswich Towm si fecero rimontare un 3-0 e vennero eliminate ai rigori da AEK Atene e Barcellona. Anche qui con il ritorno in trasferta, e tutte squadre poco nobili e poco inclini alle coppe come lo è il Crystal Palace.

Nella storia della Conference League invece una rimonta del genere è successa solo una volta. L'Olympiakos che perse 1-4 con il Maccabi Tel Aviv e vinse 1-6 ai supplementari. Impresa poi suggellata con la vittoria della coppa come noi sappiamo bene. Insomma riuscire nell'impresa di ribaltare il Palace per i calciatori della Fiorentina vorrebbe dire incidere il proprio nome nella storia del calcio