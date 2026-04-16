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La Fiorentina per fare la storia: solo 2 italiane hanno rimontato 3 gol. Le inglesi hanno subito 4 rimonte

Solo Parma e Roma hanno ribaltato 3 gol di scarto. In Conference ci è riuscito solo l'Olympiakos che poi ha vinto la coppa con la Fiorentina

A cura di Andrea Pagni
16 aprile 2026 12:19
La Fiorentina per fare la storia: solo 2 italiane hanno rimontato 3 gol. Le inglesi hanno subito 4 rimonte -
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La Fiorentina questa sera giocherà contro il Crystal Palace per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. I ragazzi di Vanoli sono chiamati a fare un impresa storica, rimontare il 3-0 subito all'andata a Londra. Farlo vorrebbe dire entrare veramente nella storia del calcio italiano ed europeo. Le squadre italiane infatti che sono riuscite a passare il turno dopo aver perso la gara di andata per 3-0 sono solo due: il Parma e la Roma.

Il Parma in coppa UEFA nel 1994/95 che dopo aver perso l'andata con l'Halmstad per 0-3 ha vinto al Tardini per 4-0. La Roma nel 2017/18 in Champions League che con Di Francesco in panchina ha rimontato il 4-1 subito Camp Nou vincendo all'Olimpico 3-0 grazie alla regola dei gol in trasferta. Poi c'è l'Inter che vinse 4-1 a San Siro dopo aver perso 3-0 a White hart lane ma venne eliminato ai supplementari per via dei gol in trasferta. La buona notizia per la Fiorentina è che tutte le rimonte sono avvenute in casa.

Le inglesi invece sono state rimontate 4 volte nella loro storia dopo aver vinto la gara di andata con 3 gol di scarto: Manchester United, Derby County, Ipswich Town e QPR. Nel 1963/64 il Man United vinse 1-4 ad Old Trafford e poi perse 5-0 in Portogallo con il Lisbona. Nel 77 il Derby County vinse 1-4 e poi perse 5-1 al Bernabeu nel ritorno. Nel 76//77 e 77/78 QPR e Ipswich Towm si fecero rimontare un 3-0 e vennero eliminate ai rigori da AEK Atene e Barcellona. Anche qui con il ritorno in trasferta, e tutte squadre poco nobili e poco inclini alle coppe come lo è il Crystal Palace.

Nella storia della Conference League invece una rimonta del genere è successa solo una volta. L'Olympiakos che perse 1-4 con il Maccabi Tel Aviv e vinse 1-6 ai supplementari. Impresa poi suggellata con la vittoria della coppa come noi sappiamo bene. Insomma riuscire nell'impresa di ribaltare il Palace per i calciatori della Fiorentina vorrebbe dire incidere il proprio nome nella storia del calcio

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