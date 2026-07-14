Fiorentina inarrestabile, arriva anche Valdepeñas! Versatilità a servizio del gioco di Grosso

Valdepeñas è un calciatore duttile, sarebbe riduttivo chiamarlo solo difensore. Spunta una maxi clausola per il gioiellino delle Merengues

Víctor Valdepeñas è il quinto acquisto della prima sessione estiva di calciomercato firmata dal ds Fabio Paratici. Secondo Radio Bruno, arriva alla Fiorentina per 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Il Real Madrid si è garantito il diritto di recompra per tre stagioni. Maxi clausola rescissoria da 60 milioni quella che figura nel contratto quinquennale del gioiellino spagnolo. Resta da capire se i Blancos se ne priveranno prima del ritiro o meno, la squadra di Grosso ieri ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione al Viola Park.

Valdepeñas, classe 2006, è un calciatore che fa della sua versatilità un punto di forza, può ricoprire infatti il ruolo di terzino sinistro, di difensore centrale ma anche di mezzala in un centrocampo a tre. Da evidenziare che tra le sue qualità spicca la costruzione del gioco dal basso. Lo spagnolo cresciuto nella cantera delle Merengues è un giocatore tecnico, con un’ottima personalità e fisicamente dotato, è veloce, potente e con una buona resistenza in caso di sprint.

Nell’ultima stagione, con la maglia del Castilla, seconda squadra del Real Madrid, ha collezionato 3 gol in 33 presenze totali (da evidenziare che ne ha 1 anche in Liga con la prima squadra). 19 i dribbling riusciti, 10 i passaggi chiave, 9 i cross precisi (40,9%), ben 47 gli intercetti, 7 i tiri respinti e 54 i contrasti aerei vinti.

Una Fiorentina scatenata sul mercato ed in piena rivoluzione, con calciatori di grande potenziale e bel gioco, l'obiettivo è riportare entusiasmo in una piazza calda come quella di Firenze.