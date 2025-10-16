Crollo Fiorentina, siamo sicuri fosse colpa di Palladino?

di Nicola LucarelliSiamo alla 6a giornata di Serie A, la Fiorentina è 17esima, a pari punti con il Verona in piena zona retrocessione, presto per leggere la classifica? Forse sì, non per i tifosi viol...

di Nicola Lucarelli

Siamo alla 6a giornata di Serie A, la Fiorentina è 17esima, a pari punti con il Verona in piena zona retrocessione, presto per leggere la classifica? Forse sì, non per i tifosi viola che di certo non si aspettavano un inizio del genere, la squadra ha cambiato guida tecnica dopo un’annata mediocre sotto la guida di Raffaele Palladino, messo il più delle volte in discussione nonostante la semifinale di Conference League e il sesto posto in campionato, ma si poteva fare davvero di più?

I tifosi viola sono sempre cosi ambiziosi, e a giudicare dalle parole del presidente Commisso, fanno bene a esserlo, quest’ultimo ha dichiarato a più riprese di puntare sempre a obiettivi maggiori, ma di fatto, negli ultimi anni la squadra stenta a decollare seppure ci siano state due finali europee e una finale di Coppa Italia, quindi cosa manca davvero a questa Fiorentina per fare il salto di qualità?

Dal punto di vista della rosa la squadra non sembra avere particolari lacune, è composta da giocatori validi, giovani, e anche abbastanza esperti, basti pensare al portiere De Gea, al nazionale tedesco Robin Gosens, e al centravanti Moise Kean che nel suo bagaglio vanta esperienze europee molto importanti tra cui Psg e Juventus.

Quest’anno c’è stata l’ennesima rivoluzione da parte del club toscano, puntando sull’esperienza di Stefano Pioli, capace di riportare uno scudetto al Milan dopo ben 11 anni , ma sarà stata la scelta giusta? L'ex allenatore Palladino poteva meritare una seconda chance? Difficile stabilirlo, eppure l’inizio da parte del tecnico parmigiano è stata davvero da film horror, dopo 6 giornate la Fiorentina non ha ancora vinto, fatto che non accadeva da 48 anni, inoltre è il peggior inizio di stagione nell’era dei tre punti.

La squadra è sembrata sempre in balia dell’avversario, difesa colabrodo, poco equilibrio e una fase offensiva che stenta a decollare, nonostante le grandi aspettative che si riponevano in Gudmusson, Kean e nel nuovo arrivato Roberto Piccoli. È vero siamo ancora all’inizio, ma i quesiti sono molti e chissà se Daniele Pradè non si stia ponendo la stessa nostra domanda: “Palladino meritava un’altra chance?”.

Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del corso di Giornalismo Calcistico ed Uffici Stampa organizzato dall'Élite Football Center.