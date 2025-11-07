Alla Faccia del bel gioco: la Fiorentina di Pioli è la squadra col minor tempo di gioco effettivo in Serie A

Stefano Pioli si è presentato l’estate scorsa in conferenza stampa promettendo, riportando le sue parole, “mari e monti”. Qualche mese dopo questi presupposti sono stati completamente cancellati dal fallimento tecnico della squadra e dall’inadeguatezza dell’allenatore. La Fiorentina in questa breve seconda avventura di Pioli ha registrato la peggior partenza di stagione della sua storia, trovandosi dopo 10 giornate ultima in classifica senza aver mai vinto in campionato. Una clamorosa Caporetto.

Per sottolineare la devastazione tecnica che questa squadra ha subito in questi mesi è interessante riportare un dato: la Fiorentina è la squadra di Serie A che ha totalizzato finora il minor numero di minuti di gioco effettivi a partita. Mediamente la squadra viola gioca per un totale di 49.31 secondi a partita, non esattamente quello che farebbe una squadra che, a detta del suo ormai (fortunatamente) ex allenatore, dovrebbe proporre un calcio divertente.

2 anni fa eravamo la squadra che pressava di più e in maniera più efficace in Serie A: lottavamo per i vertici della classifica. Oggi siamo ultimi, snaturati ed impauriti.