7 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Alla Faccia del bel gioco: la Fiorentina di Pioli è la squadra col minor tempo di gioco effettivo in Serie A

Approfondimenti

Alla Faccia del bel gioco: la Fiorentina di Pioli è la squadra col minor tempo di gioco effettivo in Serie A

Redazione

7 Novembre · 14:14

Aggiornamento: 7 Novembre 2025 · 14:14

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

La stagione della Fiorentina è stata, finora, un fallimento tecnico e di mercato, evidenziato dal dato agghiacciante dei minuti giocati.

Stefano Pioli si è presentato l’estate scorsa in conferenza stampa promettendo, riportando le sue parole, “mari e monti”. Qualche mese dopo questi presupposti sono stati completamente cancellati dal fallimento tecnico della squadra e dall’inadeguatezza dell’allenatore. La Fiorentina in questa breve seconda avventura di Pioli ha registrato la peggior partenza di stagione della sua storia, trovandosi dopo 10 giornate ultima in classifica senza aver mai vinto in campionato. Una clamorosa Caporetto.

Per sottolineare la devastazione tecnica che questa squadra ha subito in questi mesi è interessante riportare un dato: la Fiorentina è la squadra di Serie A che ha totalizzato finora il minor numero di minuti di gioco effettivi a partita. Mediamente la squadra viola gioca per un totale di 49.31 secondi a partita, non esattamente quello che farebbe una squadra che, a detta del suo ormai (fortunatamente) ex allenatore, dovrebbe proporre un calcio divertente.

2 anni fa eravamo la squadra che pressava di più e in maniera più efficace in Serie A: lottavamo per i vertici della classifica. Oggi siamo ultimi, snaturati ed impauriti.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio