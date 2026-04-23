Kean out e Piccoli non al meglio: è l’ora di far giocare Braschi. Cos’ha la Fiorentina da perdere?

Braschi in campionato primavera ha segnato 17 reti e fornito 4 assist. Con la Fiorentina salva è giusto concedergli minuti in Serie A

Come rivelato questa mattina dal Corriere Fiorentino anche Roberto Piccoli non è in condizioni ottimali. Infatti starebbe giocando con un fastidio all’adduttore e sotto infiltrazioni. E come è noto anche Moise Kean è out per un problema alla tibia da cui non riesce a guarire. Con l’attacco decimato e la salvezza raggiunta perché non dare spazio a Braschi?

L’attaccante della primavera viola infatti quest’anno ha dimostrato di aver fatto un passo importante di crescita. Nel campionato primavera ha messo a segno 17 gol e 4 assist in 26 partite. Il tutto giocando solo 2039 minuti, il che vuol dire una media di 1 gol o un assist a partita (1 G/A ogni 97 minuti). La Fiorentina ormai non ha nulla da perdere in campionato, ed è l’occasione perfetta per valorizzare un giovane e concedergli minuti importanti in Serie A.

Anche perché Braschi non è nemmeno un giovanissimo. È un classe 2006 che a Giugno compirà 20 anni, si può giocare in Serie A a 20 anni. In stagione con i suoi coetanei ha già dimostrato di meritarsi una chance. Inoltre l’apporto di Piccoli in queste condizioni è comunque pessimo, mal che vada non cambierà nulla. Vanoli post Lecce ha dichiarato: “Mi innervosisce chi dice che devono giocare i giovani adesso, voglio spingere fino alla fine.” Chissà se farà un eccezione per Braschi