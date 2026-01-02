Le origini da predestinato e un presente in cui servono risposte: Fagioli ritrova la “sua” Cremonese

La partita di domenica contro la Cremonese non sarà una gara come le altre per Nicolò Fagioli. Per il centrocampista viola sarà una sfida dal forte valore simbolico: proprio a Cremona, infatti, il classe 2001 aveva iniziato a far parlare seriamente di sé, mostrando qualità che lo avevano messo sotto i riflettori del calcio italiano.

Con la maglia grigiorossa Fagioli aveva collezionato 33 presenze, disputando campionati di grande livello e imponendosi come uno dei giovani più interessanti della sua generazione. In quel periodo si parlava molto di lui, del suo talento naturale e della sua intelligenza calcistica, qualità che non erano passate inosservate nemmeno a Massimiliano Allegri. L’allora tecnico della Juventus lo elogiò pubblicamente con parole diventate emblematiche:

«Vederlo giocare a calcio è un piacere. Conosce il gioco, ha i tempi giusti, sa come smarcarsi e quando passare la palla. Non escono tutti gli anni ragazzi così».

Eppure, nel corso della sua carriera, Fagioli non è mai riuscito a dare continuità a quelle promesse iniziali. Le qualità intraviste a Cremona sono emerse solo a sprazzi, alternate a prestazioni opache, in un percorso fatto di alti e bassi che ne hanno rallentato la definitiva consacrazione. A questo si sono aggiunte anche vicende extracampo che hanno inevitabilmente inciso sul suo rendimento e sulla sua crescita.

Nelle ultime settimane, però, qualcosa sembra essere cambiato. Fagioli ha mostrato segnali di maturazione, dentro e fuori dal campo, dando l’impressione di aver intrapreso un percorso di crescita più solido. Ora, con l’inizio di questo nuovo anno, è chiamato a un passaggio decisivo: dimostrare finalmente chi è davvero. La sfida alla Cremonese diventa così un crocevia simbolico. Davanti a lui c’è il passato che lo ha lanciato e un futuro che attende risposte. Fagioli dovrà dimostrare se può tornare a essere quel centrocampista elegante e dominante che incantava a Cremona, o se resterà un talento incompiuto, capace di alternare buone prestazioni a momenti di difficoltà. Per la Fiorentina, e per lui stesso, è il momento della verità.