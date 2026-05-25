Nazione rivela: “Il viaggio negli USA è prioritario per la Fiorentina. Necessario a definire budget e obiettivi”

La nuova stagione della Fiorentina è già iniziata

La stagione si è chiusa con un asettico pari contro l'Atalanta, che ha messo il sigillo definitivo su di un'annata faticosa. Еррure, al Viola Park non c'è tempo per tirare il fiato. L'agenda del dg Ferrari e del ds Paratici per questa settimana somiglia a un thriller geopolitico e sportivo, sospeso tra la possibilità (tenue) di dare continuità al lavoro di Paolo Vanoli e la tentazione (forte) di resettare tutto con un nuovo progetto tecnico. Sullo sfondo, l'appuntamento più politico e cruciale dell'anno: il volo transatlantico verso gli Stati Uniti per incontrare il presidente Giuseppe Commisso e la signora Catherine, eredi della guida societaria, chiamati a tracciare le linee guida finanziarie e programmatiche della società.

Servono investimenti e ambizione, non una semplice gestione dell'esistente. Ecco perché, se mai ce ne fosse bisogno, il viaggio negli Usa è prioritario. Vero è che i contatti tra Italia e New Yersey sono continui, ma i dialoghi in presenza sono più incisivi. C'è l'urgente necessità di stabilire budget e obiettivi e, soprattutto, avere la conferma che la famiglia Commisso voglia rilanciare le ambizioni della Fiorentina dopo un'annata passata a lottare nelle retrovie. Il presidente dovrà validare le scelte e dare il suo definitivo via libera. La nuova stagione è già iniziata. Lo scrive La Nazione.