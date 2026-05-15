Corriere dello Sport sicuro: "La Fiorentina proverà ad ostacolare la Juve per regalare un sorriso ai tifosi"

La Fiorentina sta preparando lo sgarbo alla Juve, coinvolta nella lotta Champions

La Fiorentina prepara lo sgarbo alla Juventus. I bianconeri sono ancora coinvolti nella lotta alla Champions League, in concorrenza con Napoli, Milan, Roma e Como. Una qualificazione che è da tempo l’obiettivo dei giocatori di Luciano Spalletti, i quali prima dovranno passare da una Viola calma e tranquilla. La salvezza aritmetica ottenuta contro il Genoa ha rasserenato lo spogliatoio di Paolo Vanoli, il cui unico scopo a questo punto è concludere degnamente una stagione disastrosa cercando di mettere in difficoltà le prossime due avversarie. A iniziare, appunto, dalla Juve.



Notoriamente la gara coi bianconeri accende i fiorentini come nessun’altra. Un trionfo sugli storici rivali piemontesi vale metà stagione. Magari non quest’anno, considerate le circostanze, ma il concetto è quello. Molti giocatori che possono aver avuto un passato modesto in maglia viola vengono ricordati e celebrati dai tifosi anche solo per aver segnato un gol alla Juventus. Il significato dell’incontro con la Vecchia Signora alimenta sfottò e ironie, ben sintetizzando lo spirito goliardico del pubblico di Firenze che l’anno scorso espose un’irriverente e discussa coreografia.



Da una parte la Juventus, che ha una media punti di 1,81 a partita. Il cambio di panchina da Tudor a Spalletti ha rigenerato i bianconeri, passati dal settimo al terzo posto in classifica. Dall’altra la Fiorentina, la cui media punti è decisamente più bassa: 1,27. Ma che prima di esonerare Pioli era ultima con 4 punti. Vanoli l’ha portata al quindicesimo posto e a una salvezza anticipata, raggiungendo l’aritmetica al terzultimo turno. Non un lavoro banale, soprattutto per i malumori che si erano creati all’interno dello spogliatoio oltre che sugli spalti dello stadio.



Sarà Vlahovic contro Piccoli. L’ex di turno contro l’attaccante arrivato dal Cagliari per una cifra sproporzionata al suo rendimento: 25 milioni più 2 di bonus. Sarà la partita degli juventini passati alla Viola, da Fagioli a Kean, probabilmente assente, passando per Mandragora e Rugani (forse quest’ultimo tornerà a Torino). Per non parlare di Paratici, che in bianconero ha trascorso undici anni. Un confronto pieno di sfide interne e che nonostante la differenza di motivazioni la Fiorentina vivrà con l’obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote agli avversari nella corsa Champions. E per regalare un sorriso ai tifosi in una stagione avara di gioie. Lo scrive il Corriere dello Sport.