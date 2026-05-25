Nazione rivela: “Quattro le maglie speciali per il centenario. La Fiorentina sta ultimando il design definivo”

La nuova collezione debutterà nelle prime amichevoli di luglio

C'è una Fiorentina che sta già preparando il futuro lontano dal campo, tra bozzetti e strategie commerciali. E la Fiorentina del centenario, quella che celebrerà i cento anni di storia con una collezione di maglie speciali. Un progetto ambizioso che però, nelle ultime settimane, ha fatto discutere per un dettaglio: l'assenza, almeno per ora, del marchio Mediacom sui rendering delle nuove divise che qualcuno ha già visto in anteprima. Dal Viola Park, tuttavia, il messaggio è chiaro: nessun caso e soprattutto nessun segnale legato a cambi di proprietà o a un possibile disimpegno della famiglia Commisso.

Il motivo del ritardo nell'inserimento dello sponsor è solo organizzativo: la Fiorentina sta ultimando il design definitivo delle maglie, che avranno un layout molto particolare, e solo successivamente verrà definita la collocazione del logo Mediacom. La sensazione che filtra, è che la scritta dell'azienda dei Commisso restera regolarmente al centro della divisa da gioco. Mediacom, va detto, ha da sempre avuto un peso enorme nei conti del club, visto che dal 2019 ha sostenuto il bilancio della Fiorentina con 25 milioni di euro all'anno.

La nuova collezione, che debutterà nelle prime amichevoli di luglio comprenderà almeno 4 maglie: oltre alla tradizionale divisa viola e alla bianca da trasferta, è prevista una casacca bianco-rossa che potrebbe essere a strisce verticali oppure una riedizione della storica maglia delle origini già riproposta nel 2001/02 e poi nel 2012/13. Intanto Joma, il nuovo sponsor tecnico (ancora non ufficializzato), aspetta indicazioni definitive: l'azienda spagnola tornerà a vestire la Fiorentina dopo l'esperienza dal 2012 al 2015, gli anni di Montella. Una scelta fatta anche per motivi economici: Kappa garantiva 2,5 milioni annui, mentre Joma assicurerà introiti leggermente superiori. Lo scrive La Nazione.