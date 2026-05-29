Fascia destra? Gazzetta svela: “Nel mirino Belghali del Verona ma occhio a Banda del Lecce”

Paratici ha dato il via alle mosse di mercato: servono esterni d'attacco

Fabio Paratici ha dato il via alle mosse di mercato. In particolare, la Fiorentina ha bisogno di esterni d'attacco. Non solo la corsia di sinistra, si cercano profili interessanti anche per la corsia di destra. Il titolare doveva essere Parisi, inserito nella lista degli intoccabili, ma il grave infortunio (rottura del crociato nel penultimo match contro la Juventus) ha cambiato i piani della dirigenza.

Nei radar c'è Rafik Belghali del Verona, che però interessa a tanti. Occhio anche allo zambiano Lameck Banda, che dopo aver raggiunto la salvezza con il Lecce e prolungato il contratto fino al 2027 può ugualmente diventare un uomo mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.