Disastro economico della Fiorentina, crolla il valore della rosa: 52 milioni persi in una stagione

Il nuovo aggiornamento di Transfermarkt certifica il crollo del valore della rosa viola. Da giugno 2025 ad oggi, la rosa viola ha perso 52 milioni: Ndour unica eccezione positiva

La fotografia scattata da Transfermarkt lascia pochi sorrisi in casa viola. Rispetto a giugno 2025, il valore della rosa della Fiorentina, considerando soltanto i giocatori rimasti nell'attuale organico, ha perso circa 52 milioni di euro. Un dato che certifica una stagione complicata, fatta di rendimento altalenante, aspettative deluse e valutazioni inevitabilmente ridimensionate.

Il calo coinvolge praticamente tutta la squadra, i giocatori che hanno visto il loro prezzo diminuire maggiormente sono: Kean, che ha visto diminuire il suo valore di 50 milioni a 32 milioni; Comuzzo da 25 milioni a 18 e Gudmundsson al pari con Piccoli, ove il loro prezzo è diminuito di 6 milioni. Una svalutazione generale che riflette il campionato vissuto dalla squadra e le difficoltà incontrate.

Nel mezzo di questo scenario negativo, però, emerge una nota positiva, Cher Ndour. Il centrocampista classe 2004 è infatti diventato il secondo giocatore più prezioso della rosa viola alle spalle di Kean, con un valore di 20 milioni. Un'ascesa significativa per il giovane centrocampista, che sempre di più ha saputo imporsi per ottenere un ruolo da titolare.

Il nuovo aggiornamento di Transfermarkt racconta dunque due facce della stessa Fiorentina, da una parte una rosa che ha perso valore nel corso dell'ultima stagione, dall'altra la crescita di alcuni profili giovani sui quali il club potrebbe costruire il futuro.

Il valore perso della rosa della Fiorentina (valutazione a confronto: 27/06/2025-29/05/2026):

De Gea= -1.5 mln; Pongracic= -3.5 mln; Comuzzo= -7 mln; Ranieri= -6 mln; Fortini= +/-; Parisi= +/-; Gosens= -4 mln; Dodo= -8 mln; Mandragora= -3 mln; Ndour= +15 mln; Fagioli= -2 mln; Fazzini= -2 mln; Gudmundsson= -6mln; Kean= -18 mln; Piccoli= -6mln.