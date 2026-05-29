Nazione: “Da Trapani a Puzzoli passando per Balbo: ecco i baby Primavera in ritiro con la prima squadra”

Ci sono diversi giovani sicuri di una chiamata tra i grandi

Il seme migliore lasciato da Daniele Galloppa in questi sei anni di Fiorentina risiede senza dubbio nel lavoro svolto con i singoli giocatori. È infatti difficile trovare un elemento che sotto la guida del tecnico non sia cresciuto tatticamente o sotto l'aspetto mentale. Notizia migliore per Fabio Grosso, uno che di giovani se ne intende (il suo percorso in panchina è iniziato da allenatore della Juve Primavera), proprio non ci poteva essere visto che quando a inizio luglio partirà il ritiro saranno tanti i baby della Primavera che si metteranno a disposizione della prima squadra, provando a bissare il percorso di Comuzzo e Fortini (i giovani su cui Galloppa ha avuto per primo un forte impatto).

Sicuri di una chiamata tra i grandi - in attesa di vedere cosa racconterà il mercato - ci saranno quelle pedine che già nella scorsa stagione hanno assaggiato il calcio vero grazie alla fiducia in loro riposta da Pioli e Vanoli, ovvero Eddy Kouadio e Luis Balbo in difesa ma anche Giorgio Puzzoli e Riccardo Braschi in attacco. Ma potrebbe non essere finita qui: da tenere sotto la lente di ingrandimento ci sono altri 2006 che hanno vissuto una stagione da protagonisti con l'Under-20: Niccolò Trapani, ad esempio, è un elemento che con la partenza di Dodo farà inizialmente comodo sulla fascia destra, al pari dell'esterno offensivo Gabriele Bertolini che dovrà prendere il posto dell'infortunato Parisi e dei partenti Solomon ed Harrison. Lo riporta La Nazione.