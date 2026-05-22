Nazione si interroga sul mercato della Fiorentina: “Autofinanziamento o investimenti diretti? Quale budget?”

Nel New Jersey primo contatto fisico tra Paratici e Commisso

Per certi versi sarà un appuntamento storico, visto che quello nel New Jersey rappresenterà il primo contatto fisico tra il nuovo responsabile dell'area tecnica e la proprietà: né Giuseppe né Catherine, infatti, hanno ancora avuto modo di conoscere personalmente Paratici. Ma soprattutto perché sarà proprio durante quei giorni che verranno poste le basi della Fiorentina del futuro. Budget, strategie, e linee guida della prossima estate: ogni tema finirà sul tavolo.

Da capire, ad esempio, quale filosofia adotterà il club sul mercato. La società sceglierà la strada dell'autofinanziamento oppure, senza i vincoli europei legati al fair play finanziario, la proprietà deciderà di investire direttamente? E ancora: ci saranno sacrifici eccellenti oppure l'idea sarà quella di trattenere i big per provare subito a rilanciare le ambizioni? Sul tavolo finirà poi anche la questione allenatore.

L'attuale tecnico ha un'opzione sul contratto in scadenza il 30 maggio ma la Fiorentina conta di aver sciolto i dubbi prima di quella data (ad oggi il club continua a valutare pro e contro della permanenza di Vanoli ma la sensazione, col passare del tempo, è che le possibilità di conferma stiano diminuendo): «A noi farà piacere rivedere presto la proprietà ma è stato un anno complicato: per questo andremo noi in America» ha spiegato Ferrari: «I Commisso devono seguire la Mediacom adesso ma saranno a Firenze per l'inizio della prossima stagione e il centenario». Parole che raccontano anche una nuova gestione del rapporto tra la famiglia Commisso e Firenze: meno presenza quotidiana in città rispetto al passato e maggiore delega agli uomini di fiducia operativi al Viola Park, come dimostrano anche le frequenti apparizioni dell'ad Stephan. Ma prima di tutto ci sarà quel viaggio in America. Ed è lì che prenderà forma la prossima Fiorentina. Lo scrive La Nazione.