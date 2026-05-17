Gazzetta rivela: “Tante cose cambieranno nella Fiorentina prima dell’inizio del 2026-27”

Il conto alla rovescia è iniziato domenica scorsa

Il conto alla rovescia è cominciato domenica scorsa, dopo il fischio finale - e i fischi del Franchi - nel match con il Genoa: sapere che mancano 180 minuti al termine della stagione sa un po' di liberazione per una Fiorentina che partiva con ambizioni europee e invece si è ritrovata impantanata nella lotta per non retrocedere.

Ora la salvezza è blindata, prima dell'inizio del 2026-27 tante cose cambieranno ma per Paolo Vanoli e i suoi ragazzi c'è ancora la possibilità di regalare una gioia ai tifosi delusi e disamorati. La Juventus non è e non sarà mai per il popolo viola un'avversaria come le altre e batterla ha sempre un sapore particolare, soprattutto a casa sua. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.