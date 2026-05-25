Labaro Viola

Impossibile cambiare una rosa interazione. Corriere Fiorentino: “De Gea, Fagioli e Ndour gli intoccabili”

Pochissimi i calciatori intoccabili

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2026 09:36
Impossibile cambiare una rosa interazione. Corriere Fiorentino: “De Gea, Fagioli e Ndour gli intoccabili” - Foto ACF Fiorentina
Foto ACF Fiorentina
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Condividi

Quasi impossibile pensare di sostituire una rosa intera, tanto più considerati i profili (giovani e non) di rientro dalle varie esperienze in prestito. Pochissimi intoccabili, De Gea, Fagioli, probabilmente Ndour, e tutti gli altri sostanzialmente sul mercato seppure gli orizzonti di guadagno risentano dei brutti risultati raccolti in campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok