Impossibile cambiare una rosa interazione. Corriere Fiorentino: “De Gea, Fagioli e Ndour gli intoccabili”
Pochissimi i calciatori intoccabili
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2026 09:36
Quasi impossibile pensare di sostituire una rosa intera, tanto più considerati i profili (giovani e non) di rientro dalle varie esperienze in prestito. Pochissimi intoccabili, De Gea, Fagioli, probabilmente Ndour, e tutti gli altri sostanzialmente sul mercato seppure gli orizzonti di guadagno risentano dei brutti risultati raccolti in campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.