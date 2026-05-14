E' arrivata la decisione, la Fiorentina giocherà domenica alle 12 a Torino contro la Juventus
La Prefettura accetta la decisione della Lega di anticipare le partite di mezz'ora, il derby e le altre 3 partite si disputeranno domenica alle 12
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 20:14
La decisione non tarda ad arrivare, dopo il rinvio all'Avvocatura dello Stato arriva la decisione, il Prefetto accetta la proposta della Lega Serie A.
La partita della Fiorentina si giocherà domenica alle 12, anziché delle 12:30 come stabilito.