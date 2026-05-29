Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha offerto 12 milioni per Viery. No del Gremio che spara, vuole 20 milioni"

La Fiorentina vuole anticipare le prime mosse già a giugno. Su di lui anche club di Premier

In casa Fiorentina inizia a muoversi qualcosa anche sul mercato dei giocatori: la volontà è quella di provare ad anticipare le prime mosse già nel mese di giugno, perché successivamente ci saranno da piazzare i tanti esuberi (compresi gli oltre 25 prestiti di rientro).



In tal senso, il club viola si muove anche sul fronte sudamericano: nelle ultime ore la Fiorentina si sarebbe infatti avvicinata a Viery Fernandes Santos Lopes, in arte Viery, difensore mancino classe 2005 del Gremio. La Fiorentina avrebbe fatto una prima offerta da 12 milioni di euro, ma la strada per il centrale brasiliano, che può giocare anche come laterale a sinistra, non sembra facile. Su di lui ci sono anche gli occhi della Premier League (Newcastle su tutti) e soprattutto una richiesta non banale da parte del suo club: per privarsi di uno come Viery il Gremio chiede 20 milioni di euro, una cifra in questo momento fuori budget per le casse viola.

L'interesse per questo tipo di calciatore può essere un indizio su quello che cercherà la Fiorentina in queste prime settimane di mercato: un difensore under 23 di piede mancino, un calciatore di prospettiva e magari fuori dai grandi circuiti internazionali, viste le difficoltà che tutte le società di Serie A, a maggior ragione una Fiorentina reduce dal quindicesimo posto in campionato e che non giocherà nessuna coppa europea nella prossima stagione, riscontrano nel confrontarsi con i giganti inglesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.