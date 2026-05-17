Juve-Fiorentina? Nazione sicura: “In ballo cuore e orgoglio, la Viola gioca per la propria reputazione”

Nel calcio esistono partite che sfuggono alla logica dei numeri

Quando , si tirano in ballo cuore e orgoglio, per una sfida sportiva in particolare o per una partita di calcio in particolare, il rischio di scadere nella banalità è altissimo. E spesso diventa un esercizio dialettico per dare contorni precisi. Però nel calcio esistono partite che sfuggono alla logica dei numeri, ai bilanci deficitari di una stagione storta e alle griglie dei pronostici che condannano però senza appello. Quando la tattica si scontra con la 'disperazione sportiva', subentrano fattori immateriali ma potenzialmente devastanti: cuore e orgoglio. Questa è Juventus-Fiorentina che andrà in scena in una cornice da tutto esaurito e a un orario insolito.

Ci auguriamo irripetibile, soprattutto per come è maturato. Una partita giocata con il cuore e con l'orgoglio in una stagione fallimentare non cancella i punti persi in precedenza e non risolve i problemi strutturali emersi fino a qui. Tuttavia, compiere un'impresa simile ridefinisce l'identità di un ambiente. Si gioca per la propria reputazione, per la maglia che si indossa e per il rispetto di una tifoseria che, nonostante la sofferenza, c'è sempre stata per spingere la squadra oltre le difficoltà. Lo scrive La Nazione.