Nazione evidenzia: "Dopo oltre mezzo miliardo speso in 7 anni, la Fiorentina aspetta ancora il salto di qualità"

Per Giuseppe Commisso questo è il momento delle scelte

In mesi complicati come quelli attraversati dalla Fiorentina, una sua presenza più assidua al Viola Park sarebbe stata accolta con favore. Senza dimenticare un dettaglio significativo: Giuseppe, da quando Paratici ha assunto il ruolo di ds, non ha ancora avuto modo di incontrarlo di persona. Certo, la presenza costante del dg Ferrari e quella dell'ad Stephan hanno garantito continuità all'impegno della famiglia Commisso ma è chiaro che l'estate alle porte rappresenterà un passaggio decisivo per comprendere le reali intenzioni della proprietà. Dopo oltre mezzo miliardo investito in sette anni, la Fiorentina aspetta ancora il salto di qualità. E adesso per Giuseppe Commisso è arrivato il momento delle scelte. Lo scrive La Nazione.