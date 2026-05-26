Nazione sicura: “Entro la prima settimana di giugno il nuovo allenatore. Viaggio negli USA? L’8”

La volontà della società è quella di incontrare Commisso già con le idee chiare sulla panchina

Lo scenario che prende quota, dunque, è quello di una separazione sempre più probabile tra Vanoli e la Fiorentina, col club che potrebbe poi stringere definitivamente sul nuovo allenatore entro la prima settimana di giugno. Anche perché il viaggio in America del dg Alessandro Ferrari e dello stesso Paratici è alle porte (l'8 giugno potrebbe essere una data possibile della partenza) e la volontà della società è quella di presentarsi all'appuntamento coi Commisso con idee già chiare sul futuro della panchina viola. Lo scrive La Nazione.