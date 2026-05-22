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FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI DE GEA, COMUZZO, RUGANI E FABBIAN DAL 1’

La formazione ufficiale della Fiorentina che scende in campo alle 20.45 al Franchi contro l’Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 19:45
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI DE GEA, COMUZZO, RUGANI E FABBIAN DAL 1’ - Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è di scena al Franchi per la gara contro l’Atalanta. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean e Parisi fuori per infortunio, ma anche di Ranieri assente per squalifica, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Christensen, Dodó, Comuzzo, Rugani, Gosens, Mandragora, Fabbian, Brescianini, Harrison, Gudmundsson, Piccoli

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