Dall'Olanda: "Sven Mijnans dell'AZ piace a Milan, Fiorentina e Bologna, ma ha anche offerte all'estero"

Il centrocampista olandese ha tanto mercato con anche la Fiorentina in lizza per lui

Archiviato il campionato, in casa Fiorentina l'attenzione è già rivolta alle prime manovre di mercato, mentre si attende l'ufficialità di Fabio Grosso come nuovo allenatore. Tra i primi profili accostati al club viola ne spunta uno interessante dall'Olanda.

Secondo quanto riportato da footballtransfer.com, la Fiorentina si sarebbe messa sulle tracce di Sven Mijnans, centrocampista classe 2000 in forza all'AZ Alkmaar. Per il giocatore il trasferimento sembra ormai inevitabile: era già pronto a salutare la scorsa estate, ma all'ultimo la sua cessione al PSV Eindhoven saltò.

Stavolta la partenza appare certa e l'Italia rappresenta una destinazione molto gradita al calciatore. La Fiorentina non è però l'unica pretendente della Serie A, dato che anche Milan e Bologna hanno messo gli occhi su di lui. La concorrenza si annuncia agguerrita anche all'estero, dove Mijnans vanta estimatori del calibro di Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Tottenham.