Corriere Fiorentino svela: “La Fiorentina apre alla cessione di Dodò ma Paratici vuole 15 milioni”

C’è la Roma sul terzino brasiliano

Del resto è di ieri anche la prima ufficialità del mercato estivo, il rinnovo di contratto del terzo portiere Lezzerini fino al 2028, mentre tra le prime potenziali partenze c’è quella di Dodò, esterno per il quale si è fatta viva la Roma e il cui rinnovo è rimasto una questione sospesa.

Da parte dei viola c’è apertura alla cessione seppure a un cifra vicina ai 15 milioni, anticipo di quello che sarà un mercato estivo nel quale Paratici dovrà rientrare dalle tante spese dell’ultimo anno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.