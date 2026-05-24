Repubblica svela: “Mediacom potrebbe non essere più lo sponsor della Fiorentina”

Se così fosse ci sarebbe un problema in più da risolvere per la Fiorentina

E' finita tra i fischi, e del resto ci si poteva aspettare dopo una stagione come questa, rimasta in bilico sulla retrocessione fino a poche giornate dalla fine. Vanoli dice di aver fatto un'impresa, questo però non alleggerisce il peso di una stagione dove niente è andato per il verso giusto. E, soprattutto, non cancella le responsabilità, che non stanno da una parte sola. leri sera i tifosi se la sono presa con i giocatori, i primi responsabili dello strazio in campionato e Conference, ma neppure società e allenatore sono esenti da colpe. Tutti nel calderone dell'insoddisfazione generale. E tutti al centro di una profonda riflessione che nelle prossime ore verrà fatta a New York per capire se ci sono i presupposti per andare avanti, e a quali condizioni. Gira voce che Mediacom potrebbe ritirare la sponsorizzazione alla Fiorentina: se così fosse ci sarebbe un problema in più da risolvere, e non di poco conto. Lo scrive Repubblica.