Nazione rivela: “Fiorentina in vacanza fino all’11/12 luglio. Il rompete le righe subito dopo la gara”

Il menù estivo della Fiorentina è già delineato

Il rompete le righe è arrivato subito dopo la partita di ieri sera contro l'Atalanta. I giocatori viola hanno lasciato il Franchi di fatto in vacanza. Possibile che qualcuno passi oggi dal Viola Park, ma l'attività agonistica della stagione è terminata ieri sera. Non sono previsti ulteriori allenamenti. Si chiude dunque così la difficoltosa annata della Fiorentina, piombata nel baratro dell'incubo retrocessione e poi riemersa nella seconda parte della stagione.

Il menù estivo è già delineato, al netto di quanto dovrà accadere alla voce allenatore e naturalmente in sede di calciomercato. I giocatori da oggi cominceranno le loro vacanze. Non necessariamente lontano da Firenze per chi ancora deve veder concludere la scuola dei figli. L'appuntamento per la ripresa, per chi sarà convocato, è fissato intorno al weekend del 11-12 luglio. Giorno più giorno meno è quella la data in cui nascerà la nuova stagione della Fiorentina. Nei primi giorni spazio ai consueti test fisici e atletici, in ogni caso tutta la prima parte del ritiro si svolgerà al Viola Park, teatro anche delle primissime uscite ufficiali. Sicuramente quella di inizio stagione con la Primavera, ma arriveranno anche altre squadre ad affrontare i viola.

Nella seconda parte della stagione estiva il livello delle avversarie crescerà. Ancora niente di definito ma il club potrebbe anche scegliere di organizzare amichevoli slegate dalle classiche tournée all'estero che hanno visto protagonisti i viola nelle ultime estati. Obiettivo essere pronti intorno a Ferragosto, quando la Fiorentina debutterà nei trentaduesimi di Coppa Italia. Più o meno una decina di giorni prima rispetto all'inizio del campionato. Lo scrive La Nazione.