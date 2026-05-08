Nazione svela: “Kean? Può essere disponibile contro la Juve”

Il centravanti ha ancora portato avanti il suo programma personalizzato

Discorso diverso per Moise Kean, che sta ancora portando avanti il suo programma di recupero personalizzato anche se, fin da quando è tornato a Firenze, ha aumentato giornalmente i carichi di lavoro: difficile che il numero 20 dopodomani possa rendersi disponibile, più probabile che invece la prima chiamata post infortunio alla tibia possa arrivare per il big match di Torino contro la Juventus. Lo scrive La Nazione.