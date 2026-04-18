Corriere Fiorentino: “Kean continua a far discutere. A meno di miglioramenti, lunedì gioca Piccoli”
Quello che sta vivendo Kean è tutt'altro che un gran momento
In particolare continua a far discutere la condizione generale di Kean, assente giovedì sera al Franchi per una sindrome influenzale e finito al centro di numerose polemiche per il dissing mediatico che l’ha visto protagonista con il tipster Pengwin. Ad alimentare ulteriormente l’eco della vicenda anche l’intervento de «Le Iene», trasmissione nella quale oltre a uno scontro verbale tra i due è andata in onda anche un’intervista (di scuse) della punta viola.
Insomma tutt’altro che un gran momento, quello che sta vivendo Kean, che segue la delusione in Nazionale e che alimenta un’assenza dai campi che ormai prosegue ininterrotta dalla sostituzione nella gara contro il Verona.
Così a meno di un miglioramento delle condizioni della tibia malconcia lunedì sera al Via del Mare dovrebbe toccare di nuovo a Piccoli guidare l’attacco. Lo riporta il Corriere Fiorentino.