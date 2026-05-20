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Gazzetta: "Paratici proverà a convincere Kean a restare. Tutto cambia per un'offerta da 62 milioni"

C'è stato un cambio di strategia da parte della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2026 10:14
Gazzetta: "Paratici proverà a convincere Kean a restare. Tutto cambia per un'offerta da 62 milioni" - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kean
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Riguardo a Moise Kean c’è stato un cambio di strategia: il ds proverà a convincerlo a restare perché sa che non è facile trovare un altro attaccante del suo pregio con risorse economiche risicate a disposizione e senza la vetrina dell’Europa. Tutto potrebbe cambiare se arrivasse un club disposto a pagare i 62 milioni della clausola (attiva dal 1° al 15 luglio). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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