Gazzetta: "Paratici proverà a convincere Kean a restare. Tutto cambia per un'offerta da 62 milioni"

C'è stato un cambio di strategia da parte della Fiorentina

Riguardo a Moise Kean c’è stato un cambio di strategia: il ds proverà a convincerlo a restare perché sa che non è facile trovare un altro attaccante del suo pregio con risorse economiche risicate a disposizione e senza la vetrina dell’Europa. Tutto potrebbe cambiare se arrivasse un club disposto a pagare i 62 milioni della clausola (attiva dal 1° al 15 luglio). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.